Санкт-Петербург, 2 октября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 2 октября приняло в третьем чтении закон о передаче государственных земель концессионерам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мост на ЗСД

Согласно документу, участники государственно-частного партнерства (ГЧП) будут платить Петербургу ежегодную арендную плату в размере только 1,5% от кадастровой стоимости участка.

Ранее оппозиционные депутаты Заксобрания критиковали этот законопроект, например, предлагая устанавливать индивидуальную ставку для каждого конкретного концессионного соглашения.

Депутаты опасались, что документ облегчит возможность сноса исторических зданий на арендованных участках, а представитель КПРФ Ирина Иванова предположила, что документ придуман ради строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД) или сноса СКК «Петербургский» в Московском районе, замаскированного под «реконструкцию» спортивно-концертного комплекса.

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Добавим, что наиболее крупным проектом, реализованным в Петербурге на принципах ГЧП и концессии, остается Западный скоростной диаметр (ЗСД). Депутаты неоднократно критиковали соглашение Смольного с концессионерами ЗСД за его непрозрачность и слишком большие финансовые обязательства, которые оно налагает на городской бюджет.

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