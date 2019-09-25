Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов попытался объяснить, чем будет отличаться схема строительства Восточного скоростного диаметра от Западного, при которой город по соглашению о государственно-частном партнерстве вынужден годами выплачивать инвестору «недополученную прибыль» в миллиарды рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Батанво напомнил, что первый этап строительства новой скоростной магистрали будет частью ЗСД от примыкания к Благодатной улице до Витебского проспекта.

«Остальные этапы мы планируем выставить на конкурсные процедуры, возможно, мы выставим предквалификацию до конца следующего года. Отличие принципиальное — ЗСД делалось по закону Санкт-Петербурга об участии города в ГЧП. Новая трасса будет делаться, вероятнее всего, по федеральному закону о концессиях», — сказал Батанов.

Он отверг альтернативный варинат строительства ВСД, так как считает, что им может быть лишь возведение трассы за счет бюджета, что будет означать наращивание долгов петербургской казны.

«Это значит взять в долг сегодня в надежде, что подрядчики наши справятся», — сказал Батанов. Он подчеркнул, что привлечение частного капитала дает возможность получить и федеральные средства, как произойдет при софинансировании первого этапа от Благодатной до Витебского, на который по 10 млрд рублей «сбросятся» федеральная казна, городской бюджет и частный инвестор.

Батанов также напомнил, что турецкая компания-партнер построила мостовой переход ЗСД «практически без серьезного нарушения сроков».

«Смогли бы это сделать мы сами — большой вопрос», — признал Батанов. «Поэтому у нас альтернативы ГЧП только одна — развивать долги бюджета Санкт-Петербурга. Поэтому любое приведение частного капитала я считаю в этом случае полезным», — добавил чиновник.