Женева, Швейцария, 2 октября, 2019, 02:26 — ИА Регнум. Потребление алкоголя в России сократилось на 43% за последние 15 лет, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Health.mil Без алкоголя

В докладе ВОЗ, специально посвящённом России («Влияние мер по контролю над алкогольной продукцией на статистику смертности и ожидаемую продолжительность жизни в РФ»), сказано, что из-за снижения потребления спиртного снизилась и смертность — на 36% у женщин и на 39% — у мужчин.

Смертность снижалась в течение 15 лет, начиная с 2003 года. Теперь, как оценивает ВОЗ, средняя ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 78 лет у женщин и 68 лет — у мужчин. Это — исторический максимум, заявили в организации.

Эти положительные тенденции ВОЗ связывает с усилением госконтроля над производством спиртного в РФ, с ограничением его доступности и с повышением цен, что позволяет «спасти человеческие жизни и сократить затраты в сфере здравоохранения».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2020 г. акцизы на вино в России будут увеличены.

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