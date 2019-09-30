Москва, , 09:43 — REGNUM В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.

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Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, акциз на виноградные и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за один литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 рублей за один литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля.

Напомним, в настоящее время отечественные тихие и игристые вина облагаются акцизом по льготной ставке, в то время как акциз на вина иностранного производства немного выше 37 рублей против 14 рублей за отечественное шампанское. После внесения поправок в Налоговый кодекс России акцизы для российских и зарубежных напитков уравняются.

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Нововведения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, направленный на повышение ставок акцизов на некоторые виды алкоголя, Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении 19 сентября.

Так, с 2020 года ставки акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, а также на алкоголь, в котором доля этилового спирта превышает 9% будут едиными. В 2020 году стоимость акциза за один литр такой продукции составит 544 рубля, а к 2022 году поднимется до 589 рублей. Ставка акциза на литр денатурированного спирта в 2020 году составит 111 рублей. К 2022 году ставка также увеличиться до 120 рублей за литр.

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