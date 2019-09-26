Москва, 26 сентября, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Отказ США в предоставлении запрошенных въездных виз части российской делегации, в том числе главам комитетов по международным делам палат Федерального собрания, для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая должна была открыться 24 сентября 2019 года в Нью-Йорке, представляет собой нарушение США своих международных обязательств в соответствии с соглашением между ООН и правительством США относительно месторасположения Центральных учреждений ООН 1947 года. Об этом 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт в области международного права, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры международного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Артур Гуласарян.

Иван Шилов ИА REGNUM Сша и Россия

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«Так, в соответствии с упомянутым соглашением власти США на всех уровнях не должны чинить препятствий проезду в район Центральных учреждений ООН или выезду из этого района представителей членов ООН или ее специализированных учреждений или семей этих представителей, равно как и других лиц, приглашенных ООН в район Центральных учреждений, или вышеозначенными специализированными учреждениями по служебным делам (пункты «1» и «5» Раздела 11 Статьи IV Соглашения). Кроме того, когда требуются визы для указанных лиц, эти визы должны выдаваться безвозмездно и в возможно краткий срок (пункт «а» Раздела 13 Статьи IV Соглашения)», — подчеркнул Гуласарян.

Он обратил внимание, что в современной истории США известно немало примеров отказа в предоставлении запрошенных въездных виз для членов иностранных делегаций с целью их участия в работе ООН. Наиболее известным из них является случай с отказом США в 1988 году в предоставлении запрошенной въездной визы для председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) г-на Ясира Арафата с тем, чтобы он принял участие в работе 43 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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«Такое поведение со стороны США, однако, не осталось без реакции со стороны ООН. Генеральная Ассамблея ООН уже в 1988 году в своей резолюции 4348 четко определила, что «решение правительства США, страны пребывания, представляет собой нарушение международно-правовых обязательств страны пребывания в соответствии с соглашением между ООН и США по вопросу о месторасположении Центральных учреждений ООН», и настоятельно призвала страну пребывания «неукоснительно соблюдать положения соглашения, пересмотреть и отменить свое решение» (пункты «3» и «4» упомянутой Резолюции). Обязанность по предоставлению запрошенной визы г-ну Арафату со стороны страны пребывания подчеркивалась также в заключении юрисконсульта ООН, вынесенном 28 ноября 1988 года (пункт «12» Заключения)», — добавил эксперт.

Напомним, что Соединённые Штаты не выдали визы 10 членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН, проходящей в Нью-Йорке.