Москва, , 14:04 — REGNUM Невыдача российской делегации виз в США на 74-ую сессию генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, является международным скандалом. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это ненормально. Это не только инцидент в отношениях США и России. Со стороны США это глубочайшая «антиооновская» акция, попытка показать кто в доме хозяин, что американцам закон не писан, и что они могут вести себя как им заблагорассудится», — сказал парламентарий.

Косачёв отметил, что у США не было никаких оснований для отказа в выдачи виз российской делегации. Представители РФ заблаговременно подали документы и постоянно уточняли, есть ли какие-то проблемы с оформлением въездных документов.

«Наша нота МИД, сопровождавшая наши визовые документы, ушла в посольство в Москве 30 июля — 55 дней назад. Этот срок соответствует американским требованиям, и времени более чем достаточно для того, чтобы рассмотреть любой запрос на визу. 15, 10, 5 дней назад, вчера по шесть, восемь, десять раз на дню наши дипломаты напоминали американцам, что время на исходе, что российская делегация летит в Нью-Йорк 24 сентября», — сказал Косачёв.

Всё это время американцы говорили, что ситуация у них под контролем, что они продолжают рассматривать наш визовой контроль. Однако в итоге визы выданы не были.

«Документы были поданы в срок и должны были быть рассмотрены американцами без оговорок. Это радикальное нарушение США международных договоров», — отметил Косачёв.

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