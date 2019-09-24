Москва, , 13:45 — REGNUM Соединённые Штаты своим отказом выдать визы российской делегации для участия в Генассамблее ООН нарушили международные правила. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав ситуацию неприемлемой.

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По словам официального представителя Кремля, Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, так как в данном случае речь не идёт о двустороннем визите. В данном случае единственное, что могут сделать США — это, например, ограничить пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорк, в котором и проходит сессия ГА ООН.

«Конечно, ситуация весьма и весьма тревожная и неприятная. Дело в том, что фактически Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уверен, что подобная ситуация требует достаточно жесткой реакции как со стороны России, так и со стороны ООН.

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«Это, безусловно, требует достаточно жёсткой реакции со стороны Москвы и не менее жёсткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединённых Наций и её штаб-квартиры», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США не выдали визы десяти членам российской делегации — участникам Генассамблеи ООН, включая председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, из-за чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк. Сенатор назвал инцидент «возмутительной акцией, не имеющей оправданий», а также нарушением со стороны США международных обязательств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала произошедшее как «очередной акт пренебрежения» американской стороной правами других стран.

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