Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 22:26 — ИА Регнум. 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг обыграла в описании своего профиля в Twitter слова президента США Дональда Трампа о ней.

Иван Шилов ИА REGNUM Грета Тунберг

Ранее глава Белого дома перед заседанием Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прокомментировал выступление активистки, отметив, что видит в Тунберг «очень счастливую девочку, предвкушающую яркое и прекрасное будущее».

«Как приятно это видеть!» — добавил он.

После этого Тунберг изменила информацию о себе в социальной сети.

«Очень счастливая девочка, предвкушающая яркое и прекрасное будущее», — говорится в описании её страницы.

Напомним, ранее Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.

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