Нью-Йорк, США, , 11:54 — REGNUM И сама фигура Греты Тунберг, и тематика ее выступлений удобны для тех, кто приглашает ее на высокие встречи, речь идет о создании медиа-феномена для отвлечения внимания, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 24 сентября, политолог Валентин Бианки, комментируя выступление шведской школьницы в ООН.

Как сообщалось ранее, приглашенная в Нью-Йорк и прибывшая туда на яхте (чтобы не загрязнять атмосферу) в своем выступлении обвинила мировых лидеров в том, что они «украли у нее детство». Также она пообещала, что «новые поколения будут пристально следить за действиями властей» и не простят, если те их подведут.

«Складывается впечатление, что и сама фигура экзальтированной девушки, и выбранная тематика удобны для тех, кто ее туда приглашает. В отношении экологических вопросов существует некоторый консенсус, хотя это, скорее, пиар-консенсус, ведь в реальности, как выясняется, и те же США вовсе не безупречны по целому ряду аспектов.

Мы видим здесь и медийную, и элитную поддержку. В ее выступлениях нет никакой программности, что лишний раз подчеркивает именно медийный характер происходящего.

Очень удобно, что в центре внимания находится именно такой человек, именно так истерично озвучивающий свои тезисы. Создается медиа-феномен для отвлечения внимания — в России мы не понаслышке знакомы с таким подходом», — отметил Валентин Бианки.