Сбережение чистоты материального мира — правильная задача, но задача еще более важная — сохранение в «чистом» виде самого человека, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 24 сентября, комментируя выступление в ООН шведской школьницы Греты Тунберг.

Нью-Йорк, США, , 16:23 — REGNUM Как сообщалось ранее, Тунберг, приглашенная в Нью-Йорк и прибывшая туда на яхте (чтобы не загрязнять атмосферу), в своем выступлении обвинила мировых лидеров в том, что они «украли у нее детство». Также она пообещала, что «новые поколения будут пристально следить за действиями властей» и не простят, если те их подведут.

«Вся эта болтовня вокруг шведской школьницы, которая прогуливает уроки, чтобы «бороться за экологию», и «отчитывает» глав других государств за нерадение в сбережении природы, — это очередная перевёрнутая с ног на голову новость.

Бороться за сбережение чистоты материального мира — задача правильная. Хотя более правильно было бы просто её беречь. Но сегодняшний мир живёт, как говорил один мудрый человек, в энтузиазме и комфорте вместо того, чтобы жить в труде и покое. Отсюда гневный взгляд и комфортная яхта. А энтузиазм необходимо нагонять и нагонять.

Не буду говорить о политических и выгодных капиталу сторонах современного экологического движения. Обращу лучше внимание на «экологию» человека, на сохранение чистоты Божьего замысла о нем.

Атеисты скажут, что никакого Бога нет и, соответственно, человек сам вправе изменять себя по своему усмотрению. Но тогда нет и Божьего замысла о материальном мире, тогда и его мы не обязаны стараться сохранить в первозданном состоянии. Тогда и его мы можем переиначивать, как кому будет угодно, ломать, загаживать…

Уверен, что сохранение человека в «чистом» виде — задача гораздо более важная, чем сохранение материального мира. Человек живёт смыслом, и смысл этот не в том, чтобы пить чистую воду, есть полезную еду, дышать чистым воздухом. Смысл этот в том, чтобы оставаться человеком.

Напомню в этой связи ту роль, которую шведы ещё в 1950-е и 1960-е годы сыграли в разрушении экологии личных и семейных отношений между людьми, то есть в разрушении самого человека. В СССР это было обобщено понятием «шведская семья», а на Западе — «шведский грех».

Одним словом, пусть Грета Тунберг лучше организует движение не «Стыд от полётов», а «Стыд от содомского греха». Пусть не зарубежным политикам претензии предъявляет за то, что у неё «украли детство», а своих дедов костит за то, что у многих и многих жителей земли украли традиционную семью, а других — сдвинули в половую ненормальность», — отметил Михаил Демурин.