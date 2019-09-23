Москва, 23 сентября, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Совместная миссия Румынии, США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации. Об этом сообщает газета Министерства обороны России «Красная звезда».

Разведывательный самолет Ан-30

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Уточняется, что наблюдения будут вестись с румынского самолёта Ан-30, который будет взлетать с аэродрома Кубинка в Московской области, в период с 23 по 27 сентября. Полёты будут выполняться по согласованному маршруту в рамках реализации международного договора по открытому небу.

«Российские специалисты на борту самолёта наблюдения проконтролируют строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения», — говорится в сообщении.

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В свою очередь, российские военные в этот период проведут наблюдательный полёт на самолёте Ан-30Б над территорией Словении с аэродрома открытого неба Любляна. Максимальная дальность полёта составит 500 км, на борту также будут находиться словенские специалисты.

Напомним, договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Согласно договору, его участники имеют право совершать облёты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года.