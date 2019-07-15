Москва, , 08:08 — REGNUM

Италия и Великобритания в рамках реализации Договора по открытому небу проведут наблюдательный полет над территорией России, сообщает «Красная звезда».

Boeing OC-135 (cc) Airwolfhound

Отмечается, что наблюдательный полет пройдет с 15 по 19 июля. Сопровождать их будут российские специалисты, которые проконтролируют соблюдение параметров полета.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу был заключен в 1992 году, а действовать начал с 2002 года. Документ, подписанный странами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предусматривает проведение разведывательных полетов над территорией других стран-участниц с целью сбора информации об их войсках.

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