Москва, , 08:51 — REGNUM

Российские военные проведёт наблюдательный полёт над территорией Великобритании. Как уточнил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, на которого ссылается газета «Красная звезда», его планируется провести в период с 19 по 23 августа.

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По словам Рыжкова, территорию страны проинспектирует самолёт наблюдения Ан-30Б, который вылетит с аэродрома открытого неба Брайз Нортон. Наблюдательный полёт осуществляется в рамках реализации международного Договора по открытому небу «в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности».

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Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Согласно договору, его участники имеют право совершать облёты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года.