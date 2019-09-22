В Сомали на военной базе прогремел мощный взрыв, есть жертвы
Могадишо, 22 сентября, 2019, 17:28 — ИА Регнум. В Сомали в результате взрыва на военной базе погибли 8 человек. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.
Raxanreeb.com
Сомали
Теракт произошел в воскресенье, 22 сентября, в районе аль-Салиини провинции Нижняя Шабелле.
Отмечается, что после взрыва началась перестрелка, которая продолжалась несколько часов.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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