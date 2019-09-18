Могадишо, , 23:03 — REGNUM Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего возле автомобиля сомалийского депутата Абдулкадира Арабоу в Могадишо. Об этом 18 сентября сообщает местное издание Garowe Online.

Сообщается, что взрыв прогремел в центре Могадишо, столицы Сомали, в момент, когда автомобиль с депутатом проезжал мимо места, где была заложена взрывчатка.

В результате взрыва на месте погибли телохранитель депутата и его водитель. Сам Арабоу не пострадал.

Также взрывом был разрушен находившийся рядом ресторан, в котором были посетители. Несколько человек пострадали, информация о количестве пострадавших и их состоянии уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух покушениях на жизнь премьер-министра Сомали Хасан Али Хайре. Ответственность за покушения взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Премьер-министр в результате нападений не пострадал.

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