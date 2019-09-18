Могадишо, , 14:10 — REGNUM Вооруженные силы Сомали освободили по меньшей мере три деревни от боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 18 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперации прошли на юго-западе страны, от террористов освободили деревни Рахоле, Бийодхале и Бандхуб.

«Во время боевых действий мы ликвидировали несколько боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил в интервью агентству исполняющий обязанности командира 154-го батальона вооруженных сил Сомали Нур Али Мохамед.

Спецоперация началась спустя несколько дней, после теракта в городе Динсор, в ходе которого погибли по меньшей мере пять человек, а четверо человек получили ранения различной степени тяжести.

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