Москва, 22 сентября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Специалисты Финансового университета при правительстве РФ предложили ввести индекс производства самогона, который будет являться одним из индикаторов экономического положения в стране, сообщает «Российская газета».

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Как пояснил директор института Алексей Зубец, по мере нарастания экономических трудностей жители России стараются перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или спиртное с черного рынка.

Рост потребления самогона указывает на снижение реальных доходов населения, тогда как уменьшение его потребления, наоборот, на повышение платежеспособности, говорится в исследовании.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил министерству финансов увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку с 215 до 233 рублей за бутылку 0,5 литра.

МРЦ на алкоголь в России является одним из инструментов борьбы с дешёвым нелегальным алкоголем на рынке. Цены на алкоголь устанавливает министерство финансов.

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