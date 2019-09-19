Москва, , 18:08 — REGNUM «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии Единой России» и проекта «Трезвая Россия» начинают всероссийский сбор подписей в поддержку своей инициативы об ограничении работы питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовых территориях (так называемых «наливаек»). На сайте Партии и ее региональных отделений каждый желающий сможет оставить свое мнение о данной инициативе и сообщить адреса «наливаек», мешающих жителям. Информация о подобных заведениях будет передана в правоохранительные органы для проведения проверок. Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина.

«Проблема торговли спиртным в жилых домах остро волнует сегодня миллионы людей, особенно горожан. В ходе прошедшей избирательной кампании этот вопрос перед нами ставили постоянно. Жить по соседству с такими торговыми точками, где допоздна разливают алкоголь, просто невозможно: шум, грязь, антисанитария. Опыт регионов показывает: там, где «наливайки» закрывались, снижалось и количество преступлений, и число жалоб со стороны населения, — сказала Ольга Баталин, — Безусловно, решение должно быть взвешенным, и добросовестный бизнес не должен пострадать, поэтому Партия вместе с активистами «Молодой Гвардии» и «Трезвой России» соберет в регионах предложения о доработке законопроекта. Параллельно мы начинаем сбор подписей в его поддержку».

«Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы закон против «наливаек» был принят в кратчайшие сроки. Однако нам важно уже сейчас, не дожидаясь его появления, начать формировать «черный список» заведений-нарушителей в регионах. На сайте Партии и ее региональных отделений любой желающий может оставить свое мнение о данной инициативе и сообщить адреса «наливаек», посетители которых круглосуточно нарушают общественный порядок. Вся информация о подобных заведениях будет передана в правоохранительные органы для проведения проверок», — сказала первый заместитель секретаря Генсовета «Единой России».

В свою очередь глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев напомнил, что законопроекту предшествовал совместный мониторинг круглосуточной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах, проведенный представителями «Единой России» и проекта «Трезвая Россия». Итогом мониторинга стал доклад о необходимости решения вопроса ограничения круглосуточной продажи алкоголя в жилых домах.

«Мы видим, что против внесенного законопроекта уже разворачивается негативная кампания. Бенефициары «наливаек», пивные и алкогольные «короли» будут сопротивляться до последнего, отстаивая свои доходы. Сбор подписей в поддержку закона станет наглядным подтверждением тому, насколько он нужен и важен», — подчеркнул Руслан Хамзаев.

Председатель Координационного совета «Молодой Гвардии» Денис Давыдов отметил, что молодогвардейцы запустили по всей России очередную волну рейдов по выявлению факта продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.

«Хочу подчеркнуть, что основная наша цель не запрет продаж, а здоровье подрастающего поколения», — заключил он.

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