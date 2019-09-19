Москва, , 07:25 — REGNUM Употребление женщинами примерно 200 мл вина в день, а мужчинами — примерно 900 мл пива почти не связано с риском для здоровья. Это следует из рекомендаций экспертов Минздрава России.

Уточняется, что ежедневно две стандартных порции алкоголя допустимы для женщин и три стандартных порции — для мужчин. Такая доза влечет незначительный риск для здоровья, но только в случае, если два дня в неделю человек не пьет совсем.

Стандартная порция — десять граммов чистого алкоголя. Из-за разной крепости напитков количество стандартных порций в разном объеме, например, вина и пива, будет различным. В 100 мл вина крепостью 12% содержится примерно одна стандартная порция, в 90 мл пива крепостью 4,5% — три стандартных порции, отмечает РИА Новости.

Эксперты напомнили о возможных проблемах, связанных с любой дозой выпивки, если она состоялась «не в то время или не в том месте». Есть случаи, когда алкоголь нужно исключить воввсе, например, при управлении автомобилем или беременности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве посоветовали отказаться от вредных привычек для снижения риска развития раковых заболеваний.

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