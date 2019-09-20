Москва, 20 сентября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Иностранным туристам один из отелей в Турции предлагает новый вид сервиса — rage room (комната ярости) или, говоря простым языком, «бесильню», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Цитата из к/ф «Телесеть». реж. Сидни Люмет. 1976. США Ярость

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«Комната снятия стресса», где можно разбить посуду, компьютер, телевизор и другие предметы, входит в перечень услуг одного из 4-звездочных отелей Аланьи.

В самом отеле заявили, что «бесильней» в основном пользуются мужчины 18−38 лет, деятельность которых связана с бизнесом.

Чаще всего в «комнату ярости» идут всё крушить туристы из Скандинавии, Германии, Нидерландов и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры начинают продажи туров в горнолыжную Турцию.

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