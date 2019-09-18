Москва, , 12:13 — REGNUM Российские туроператоры начинают продажи туров в горнолыжную Турцию. Путёвки на основе чартерных перевозок будут продавать два турператора — Coral Travel и «Интурист», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В Турции насчитывается более 15 в разной степени популярных горнолыжных курортов (Сарыкамыш, Паландокен, Эрджиес и др). Самый посещаемый — Улудаг, прежде всего, благодаря близости к Стамбулу.

Зимой чартерные рейсы будут летать в Стамбул из шести городов России. Цены на турецкие горнолыжные туры колеблются от 33 тыс. руб. до 59 тыс. руб. на человека на семь дней в зависимости от звёздности и месте расположения отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января по 15 сентября 2019 года турецкую Анталью посетили 11,6 млн иностранных туристов, это на 17% больше, чем в 2918 году.

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