Анкара, , 10:35 — REGNUM Согласно данным, предоставленным аэропортом Антальи, в период с 1 января по 15 сентября 2019 года курорт посетило 11,6 млн иностранных туристов, что на 17% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Таким образом, в расчетах на год, и на день, Анталья установила очередной рекорд. На первом месте туристы из РФ, на втором — Германии, на третьем — Украины.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава общества отелей POYD Улкай Атмаджа заявил: «Количество туристов, прибывших из РФ, превысило 4 млн человек. На сентябрь и октябрь от них поступило много бронирований. Количество гостей из РФ возрастёт ещё больше. Оживилась и Европа, и Ближний Восток, туристический сезон выдался очень удачным».

Улкай Атмаджа добавил: «Мы начинали этот сезон, ставя себе целью 10-% рост, а получилось даже 17%. Сентябрь также проходит в высшей степени благоприятно. До конца месяца практически все места забиты до отказа. Даст бог, к концу года мы примем 16 млн туристов».