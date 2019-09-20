Москва, 20 сентября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Заявления Соединенных Штатов о возможности прорыва ПВО Калининградской области Россия квалифицирует как безответственные угрозы, заявила 20 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы. Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные», — сказала Захарова.

По ее словам, политический бомонд США с легкостью оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий американскими ВВС в Европе генерал Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть план, который позволит уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда.

По его словам, США постоянно «отрабатывают подобные планы» и при необходимости приведут их в действие. Журнал напоминает, что в марте 2019 года бомбардировщик ВВС США В-52 отрабатывал удар по Калининградской области.

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