Москва, , 10:55 — REGNUM К высказывания американского генерала об атаке на Калининград надо относиться спокойно, можно даже с юмором. Это не более чем ещё один элемент американского комплекса мер по «устрашению», как они считают, России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 20 сентября, комментируя высказывания главнокомандующего американскими ВВС в Европе.

«Причём «устрашают» они, естественно, не российских военных, а гражданское население; запугать пытаются не своих визави-генералов, а российское общественное мнение.

Перед своими европейскими сателлитами тоже пытаются покрасоваться, отвлечь внимание от провала американских систем ПВО в Саудовской Аравии.

Ну и главное. Какая «российская агрессия в Европе»? Кто из нормально мыслящих людей считает её возможной?

Одним словом, выглядит это всё это глупо.

Кто-то скажет, что США могут позволить себе порассуждать о «нападении» на Россию в Европе, поскольку сами находятся за океаном.

В современном мире, однако, особенно для ракетно-ядерных держав, всё очень близко», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, главнокомандующий американскими ВВС в Европе генерал Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть план, который позволит уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда.

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