Москва, 20 сентября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.

Iphone 11

Американская корпорация Apple представила новую линейку своих смартфонов 10 сентября. Прием заказов открылся 18 сентября.

В России цена на iPhone 11 начинается от 59 990 рублей, iPhone 11 — от 89 990 рублей, максимальная стоимость iPhone 11 Pro Max составляет 131 990 рублей.

Читайте также: Apple представила новую модель iPhone с тремя камерами

А также: Цена на iPhone 11 в РФ стремится к мировому рекорду