Москва, , 16:59 — REGNUM После сравнения цен на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max в разных странах мира журналисты выяснили, что в России свежая модель мобильного телефона обойдется покупателям на 500$ дороже чем в США. Об этом 16 сентября сообщает издание PhoneArena.

Россия занимает вторую строчку в рейтинге самых высоких цен на iPhone 11. Лидерство удерживает Норвегия.

Если в США самая дорогая версия телефона iPhone 11 Pro Max 512 ГБ стоит 1499 долл., то жителям России этот же смартфон продадут за 2053 долл.

При этом есть страны, где iPhone 11 стоит дешевле, чем на родине Аpple. Так, в Японии за версию iPhone 11, (64GB) граждане страны восходящего солнца заплатят на 7 долл. меньше, чем в США.

Старт продаж новой линейки iPhone начнется 20 сентября. Прием заказов откроется 18 сентября.

Напомним, в РФ мобильный телефон от Аpple является признаком благополучия. Любопытно что при этом 2/3 купленных телефонов этой марки продаются в кредит. Цены на место в очереди за новым iPhone колеблются от 150 до 400 тыс. руб.

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