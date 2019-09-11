Купертино, США, , 11:05 — REGNUM Компания Apple официально представила три новых модели смартфонов. Презентация состоялась в штаб-квартире компании в Купертино, штат Калифорния, США.

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Так, iPhone 11 оснащён 6,1-дюймовым дисплеем Liquid Retina, двумя камерами по 12 мегапикселей, новым процессором A13 Bionic, мощными динамиками для объёмного звука. Базовая версия этого смартфона с объёмом памяти на 64 ГБ будет стоить в России 59 990 рублей. Смартфон выпущен в фиолетовом, зелёном, жёлтом, чёрном, белом цветах и цвете PRODUCT (RED).

Вторая модель — iPhone Pro с дисплеем 5,8 дюйма оснащёна тремя камерами — это телеобъектив, обычная и ультраширокая камеры. На нём доступна возможность смены режимов съёмки во время создания видео, в частности, переключения на широкоугольную камеру.

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iPhone 11 Pro Max, так же с тремя камерами, но отличается большим дисплеем — 6,5 дюйма.

Продажи новых смартфонов от Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начнутся в России 20 сентября.

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