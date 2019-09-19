Брюссель, 19 сентября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев надеется на позитивный исход трёхсторонней встречи по газу, которая должна состояться 19 сентября в Брюсселе. Об этом он заявил в здании Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

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Такие же ожидания от будущих переговоров и у министра энергетики Украины Алексея Оржеля. Он заявил, что было бы хорошо, если бы в рамках предстоящей встречи удалось договориться о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года, пишет ТАСС.

Напомним, трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — ЕС — Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева. Планируется обсудить отражение энергетических норм ЕС в будущем рамочном соглашении, продолжительность контракта, необходимые объёмы и тарифы.

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Перед обсуждением зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович встретится отдельно с делегациями РФ и Украины. С российской стороны на них будет министр энергетики Александр Новак, с украинской — глава минэнерго Алексей Оржель.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года завершается действие транзитного газового договора между Украиной и Россией. В Киеве в первые дни следующего года ожидают масштабный энергетический кризис.

Новый раунд переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом относительно транзита российского газа после 1 января 2020 года состоится 19 сентября.