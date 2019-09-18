Брюссель, , 14:33 — REGNUM Трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии (ЕК).

В заявлении говорится, что зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович перед трехсторонним обсуждением встретится отдельно с делегациями РФ и Украины. С российской стороны на них будет министр энергетики Александр Новак, с украинской — глава минэнерго Алексей Оржель.

Шевчович выразил убеждение, что переговоры станут позитивным сигналом рынку перед зимним сезоном. Консультации будут посвящены отражению энергетических норм ЕС в будущем рамочном соглашении, продолжительности контракта, необходимым объемам и тарифам.

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