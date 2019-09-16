Брюссель, , 16:14 — REGNUM Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен назвала дату и место проведения трёхсторонних переговоров касательно транзита российского газа через территорию Украины, сообщило 16 сентября информационное агентство «Укринформ».

"19 сентября, в четверг в Брюсселе состоятся трёхсторонние переговоры под председательством вице-президента Еврокомиссии (Мароша Шефчовича — ИА REGNUM) с участием Украины и России. После обеда состоится встреча с прессой», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Итконен отказалась комментировать сообщения о возможном продолжении поставок газа в ЕС через территорию Украины без заключения нового договора между Украиной и РФ. Представитель Еврокомиссии призвала дождаться результатов переговоров в Брюсселе.

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