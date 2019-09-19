Москва, 19 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В августе 2019 года в России было выдано 96,5 тыс. новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 20%. При этом, по данным Объединённого кредитного бюро, на 15% упал и объём выданных кредитов — до 211,7 млрд рублей. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 6%, до 2,19 млн рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

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При этом за восемь месяцев текущего года количество и объёмы новых кредитов выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает ТАСС. Так, за январь — август банки выдали 25,8 млн кредитов на общую сумму 5,9 трлн рублей.

Наблюдается рост и новых автокредитов. В августе их было выдано 60,7 тыс. на сумму 49,9 млрд рублей. Это на 5% больше, чем годом ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследования аудиторской компании FinExpertiza, наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам в Алтае, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. Так, в Алтае доля неплательщиков ипотеки составляет 3,43%, Карачаево-Черкесии — 2,58%, Северной Осетии — 2,57%, Бурятии — 2,12%.