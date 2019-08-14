Москва, , 15:43 — REGNUM

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Я на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», — сказал президент

В свою очередь Костин заверил, «целевая задача по ипотеке банкам поставлена, поэтому будем над ней работать».

«Ипотека чувствует себя хорошо, За I полугодие ВТБ выдал ипотечных кредитом на 300 млрд рублей — это 120−130 тыс. новых кредитов.

Примерно на четверть увеличение по сравнению с 2018 годом. Внедряются новые цифровые методы, чтобы упростить эту работу», — пояснил Костин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России необходимо снижать ставки по ипотеке. Об этом сегодня, 20 февраля 2019 года, в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

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