Депутат Госдумы Сергей Боярский верит в справедливость в деле Устинова
Санкт-Петербург, 18 сентября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Депутат Госдумы из Петербурга, единоросс Сергей Боярский высказал своё крайнее беспокойство расколом общества вокруг истории с актером Павлом Устиновым, осужденным за применение насилия к сотруднику Росгвардии. Об отношении к делу Устинова Боярский заявил 18 сентября в своем микроблоге.
Сергей Боярский призвал объединяться вокруг здравого смысла, не навешивать ярлыков и не скатываться к оскорблениям друг друга.
Ранее представители шоу-бизнеса коллективно выступили в защиту Устинова. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ситуация, в какой оказался Устинов, — «вопиющая несправедливость».
Депутат Госдумы, единоросс Виталий Милонов уверен, что ситуация вокруг Устинова разрешится в ближайшие дни.
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Устинова осудили на 3,5 года лишения свободы по ч. 2. ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Устинов вину не признал, заявив, что не принимал участия в акции оппозиции, а пришёл на площадь для встречи по работе. Защита обжаловала приговор.