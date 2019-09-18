Санкт-Петербург, 18 сентября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Депутат Госдумы из Петербурга, единоросс Сергей Боярский высказал своё крайнее беспокойство расколом общества вокруг истории с актером Павлом Устиновым, осужденным за применение насилия к сотруднику Росгвардии. Об отношении к делу Устинова Боярский заявил 18 сентября в своем микроблоге.

Сергей Боярский

«Мне продолжают поступать просьбы вмешаться и повлиять на ход дела Павла Устинова. Хочу напомнить, что статус депутата Госдумы не позволяет мне вмешиваться в ход следствия и уж тем более судебного разбирательства. Я выразил свою гражданскую позицию, мне кажется, что решение (суда) несправедливое. Верю в то, что в апелляционной инстанции справедливость восторжествует. Такого же мнения многие мои коллеги, которые сделали соответствующие заявления <…> И не важно, что Павел Устинов — актер. На его месте может быть и врач, и преподаватель, и безработный. Перед законом должны быть все равны». Сергей Боярский, депутат Госдумы («Единая Россия»)

Сергей Боярский призвал объединяться вокруг здравого смысла, не навешивать ярлыков и не скатываться к оскорблениям друг друга.

Ранее представители шоу-бизнеса коллективно выступили в защиту Устинова. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ситуация, в какой оказался Устинов, — «вопиющая несправедливость».

Депутат Госдумы, единоросс Виталий Милонов уверен, что ситуация вокруг Устинова разрешится в ближайшие дни.

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Устинова осудили на 3,5 года лишения свободы по ч. 2. ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Устинов вину не признал, заявив, что не принимал участия в акции оппозиции, а пришёл на площадь для встречи по работе. Защита обжаловала приговор.