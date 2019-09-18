Москва, , 10:29 — REGNUM Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на своей странице в социальной сети высказался за более внимательное рассмотрение аргументов защиты Павла Устинова, осужденного за нападение на полицейского.

«Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов — вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать», — считает российский политик.

«В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания, — написал Андрей Турчак, — В момент задержания, он естественно попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал. Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы?»

«Это нечестно и несправедливо. Когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции, должны быть учтены все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова, приняты во внимание и тщательно изучены все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова. Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены. И это понятно. Мы вместе должны добиваться справедливости», — подчеркнул Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».

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