Москва, , 11:50 — REGNUM Адвокат Дмитрий Чешков подал жалобу на решение Тверского районного суда Москвы на приговор его подзащитному Павлу Устинову. Об этом 18 сентября передаёт ТАСС.

Актёр и бывший сотрудник Росгвардии Павел Устинов был осуждён на 3,5 года колонии общего режима за нападение на бойца ОМОНа во время акции протеста в столице 3 августа.

По словам Чешкова, в Мосгорсуде жалобу приняли, но дату заседания пока не назначили.

Устинова осудили по ч. 2. ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчина вину не признал, заявив, что не принимал участие в акции оппозиции, а пришёл на площадь для встречи по работе.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс, в частности, представители шоу-бизнеса записали обращения в поддержку коллеги.