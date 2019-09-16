Москва, 16 сентября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В России более половины жителей не имеют никаких сбережений. Согласно опросу, проведённому специалистами Научно-технического центра «Перспектива», таких людей в стране 56%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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При этом комфортный уровень доходов, при котором россияне готовы делать накопления, составляет не менее 35 тыс. рублей, об этом сообщает РБК. При этом среднедушевой доход жителей России по итогам 2018 года, по данным Росстата, составил 33 тыс. рублей в месяц. Из тех, кто всё-таки делает накопления, больше половины откладывают небольшую долю дохода — максимум до 10%. Накопить суммы, которые соответствуют более 12 ежемесячным окладам, смогли только 5% опрошенных. При этом треть респондентов (32,4%) копит «нерегулярно и точечно» — откладывая суммы не с зарплаты, а с разовых поступлений, например при получении наследства.

Наиболее частая статья расходов, на которые в основном копит население России, — это на «чёрный день» (23,9%). Также откладывают люди на путешествие, покупку квартиры и бытовой техники, обучение детей. При этом 59% опрошенных предпочитают хранить свои сбережения в виде наличных денег «под подушкой», и только 30% граждан страны хранят свои накопления в банках.

Добавим, что участие в опросе приняли 1,5 тыс. человек.

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Путина беспокоят низкие доходы российских граждан

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования о заработной плате, проведённого сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», в России всего лишь 5% граждан не только спокойно доживают до следующей зарплаты, но и имею возможность делать сбережения. При этом 75% россиян денег до получки не хватает. Так, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете, более трети опрошенных (38,4%) зачастую нуждаются в почти 10 тысяч рублей.

Добавим, что в конце августа Министерство экономического развития РФ понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов жителей России на 2019 год с 1% до 0,1%. В 2020 году рост доходов населения России ожидается на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году.