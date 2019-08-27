Москва, , 07:12 — REGNUM

Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов жителей России на 2019 год, рассказал глава ведомства Максим Орешкин.

«С учетом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1%, по сравнению с 1%, прогнозируемым ранее», — цитирует Орешкина РИА Новости.

Вместе с тем министр отметил, что рост доходов населения России ожидается в 2020 году на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенного Фондом «Общественное мнение, удовлетворены размером своей заработной платы 25% жителей России. Недовольны — 74% работающих граждан.

Причинами недостаточной оплаты своего труда граждане РФ называют: «плохую политику государства», «работодатели мало платят, не хотят повышать зарплату», «труд не оценивается по достоинству».

Также отметим, что, согласно опросу, денег до получки не хватает 75% жителей страны. Так, более трети опрошенных (38,4%) зачастую нуждаются в почти 10 тыс. рублей, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете.

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