Москва, , 14:13 — REGNUM

Медленный рост реальных доходов населения вызывает беспокойство. Об этом заявил 26 августа президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам в Кремле.

Он отметил положительные изменения в экономике — рост ВВП России на 0,7% за первое полугодие, промышленный рост на 2,6% за семь месяцев года и инфляцию около 4,5%, которая приближается к целевому ориентиру. Однако даже с учетом увеличения зарплат реальные доходы увеличиваются медленно.

«Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, объём «свободных денег» у населения в июле текущего года снизился до показателей апреля и мая и составил 29,3 тыс. рублей. Удовлетворены размером своей заработной платы, согласно опросу, только 25% жителей России.

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