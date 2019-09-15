Берлин, 15 сентября, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, осуществленные 14 сентября йеменскими хуситами, осуждают в Германии. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел (МИД) Германии.

VOA Хуситы

«Германия самым решительным образом осуждает нападение… — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. — Мы настоятельно призываем ответственных лиц воздержаться от подобных нападений».

Как передавало ИА REGNUM, 15 сентября 2019 г. министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сальман заявил, что после атак беспилотников на нефтяные объекты королевства, осуществленные 14 сентября йеменскими хуситами, добыча черного золота в стране сократилась почти на 50%.

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