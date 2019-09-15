Эр-Рияд, , 08:53 — REGNUM Добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась почти на 50% после атак на нефтяные объекты королевства, осуществленные йеменскими хуситами. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сальман.

Нефтяная вышка ptra

Министр сообщил, что взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей. Это около 50% всей добычи государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco.

Однако часть этих потерь саудиты смогут компенсировать из резервных хранилищ.

Но взрывы также привели к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд кубических футов в сутки. Этот газ использовался для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа. Это наполовину сокращает производство этана и СПГ в королевстве.

Абдель Азиз также рассказал, что 14 сентября в 3:31 и 3:42 утра (часовой пояс совпадает с московским) на двух заводах Saudi Aramco — в Абкаике и Хурайсе — прогремели взрывы. Это привело к остановке производства на данных предприятиях. В результате взрывов персонал не пострадал.

В течение 48 часов саудиты обещают оценить последствия атаки и представить обновленные данные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, йеменские хуситы с помощью 10 беспилотников атаковали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также нефтеперерабатывающий завод в Хурайсе, который расположен на втором по величине месторождении нейти в королевстве. После атак на заводах начались сильные пожары. Позднее саудиты заявили, что им удалось справиться с огнем.