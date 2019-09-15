Эр-Рияд, 15 сентября 2019, 16:09 — REGNUM Саудовская Аравия может потратить несколько недель на восстановление поставок нефти после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы, сообщает Reuters.
Вместе с тем официально власти Саудовской Аравии пока не называли сроки восстановления добычи. Полное восстановление возможностей по поставкам нефти «может занять не дни, а недели», сказал источник.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября йеменские хуситы с помощью 10 беспилотников атаковали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также нефтеперерабатывающий завод в Хурайсе, который расположен на втором по величине месторождении нефти в королевстве. После атак на заводах начались сильные пожары.
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