Ашхабад, 5 сентября, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Начавшийся в феврале 2018 года дефицит высокооктанового бензина марок А-92 и А-95 продолжается в Туркмении до сих пор. Из-за острой нехватки автомобильного топлива на дорогах в регионах можно заметить совсем небольшое количество машин, пишет «Азатлык».

JirkaF Бензин

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На заправках в областях и региональных городах имеется в наличии только бензин марки А-80, который не подходит для двигателей современных автомобилей. А потому большинство автовладельцев предпочитает не рисковать, заливая низкооктановый бензин, чтобы потом не тратить немалые деньги на ремонт машины.

В то же время, как отмечают местные жители, многие туркменистанцы занимаются частным извозом, а потому автомобиль является для них едва ли не единственным источником заработка.

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