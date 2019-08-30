Ашхабад, , 22:47 — REGNUMТуркменская биржа в ходе Каспийской выставки инновационных технологий, проходившей в рамках Каспийского экономического форума, заключила контракты на продажу продукции нефтегазохимии на $335 млн 476 тысяч (около 22,4 млрд рублей), пишет «Turkmenportal».

Нефть

Во время торгов Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов продал зарубежным компаниям и предпринимателям 370 тысяч тонн дизтоплива, 60 тысяч тонн авиатоплива и 20 тысяч тонн нефтяного кокса.

Одновременно с этим иностранные бизнес-партнеры приобрели у госконцерна «Туркменгаз» 18 тысяч тонн сжиженного газа, 130 тысяч тонн бензина, полученного в результате переработки природного газа, и 400 тонн полиэтилена высокой плотности.

Также Туркмении удалось реализовать 10 тысяч тонн произведенного Сейидинским нефтеперерабатывающим заводом бензина марки А-80.

Покупателями стали компании и бизнесмены из России, Афганистана, Гонконга, Швейцарии, Люксенбурга, Сингапура, Великобритании, ОАЭ и ряда других стран.