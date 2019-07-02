Ашхабад, , 12:24 — REGNUM

Уже несколько месяцев в регионах Туркмении сохраняется острый дефицит бензина марок A-95 и A-92. Качественное топливо на автозаправках отпускают только водителям автомобилей, принадлежащих государственным ведомствам, пишет «Азатлык».

Бензин (cc) JirkaF

Рядовые же автовладельцы вынуждены заправлять свои машины низкооктановый бензин марки А-80, из-за чего их автомобили, рассчитанные на потребление более качественного топлива, регулярно ломаются.

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Сейчас же к этой проблеме добавилась еще одна. По словам местных жителей, полиция устраивают облавы, проверяя выхлопные газы специальными приборами и штрафуя автомобилистов «за вредные для окружающей среды выбросы».

Доводы водителей о том, что качество выхлопа ниже некоей нормы вызвано тем, что они вынуждены пользоваться низкокачественным автомобильным топливом, поскольку более экологичный бензин А-92 и А-95 им не продают, сотрудник полиции игнорируют.

Между тем, туркменские власти пообещали, что проблема нехватки автомобильного топлива будет решена после ввода в эксплуатацию нового завода по переработке природного газа в бензин, построенного в селе Овадандепе на юге страны.

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ИА REGNUM напоминает, что в 1993 году первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов подписал указ о введении символической цены на бензин для туркменистанцев.

В 2008 году в стране была введена система лимитов — туркменские автовладельцы начали получать талоны на бесплатное топливо из расчета: 720 литров раз в полгода для легковых машин и 240 литров — для мотоциклов.

Весной 2014 года новый президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отменил бесплатную раздачу бензина.

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