Москва, 3 сентября, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ опубликованы 3 сентября пресс-службой Роспотребнадзора. Простые советы помогут избежать гражданам РФ простудных заболеваний, пояснили в ведомстве.

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Основной способ защиты от гриппа — вакцинация. Она надежно защищает человека от сезонных инфекционных заболеваний.

Тем гражданам, кто не хочет или не может делать прививки от гриппа по противопоказаниям, Роспотребнадзор рекомендует вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет и соблюдать правила личной гигиены.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 4 сентября начинается Всероссийская прививочная кампания против гриппа.

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