В Сирии теракт в «Крокусе» сочли ответом на укрепление России
Сирийский депутат Хейр аль-Аккам назвал теракт в «Крокусе» ответом на укрепление России
Дамаск, 23 марта, 2024, 02:48 — ИА Регнум. В Сирии назвали теракт в «Крокусе» ответом на укрепление позиций России. «РИА Новости» 22 марта приводит слова депутата Мухаммеда Хейр аль-Аккама, который считает, что теракт в Подмосковье, совершенный сразу после победы Путина на президентских выборах, является ответом со стороны тех, кому эта победа нанесла урон.
Политик уверен, что усиление позиций России «ущемляет интересы многих западных стран», в первую очередь США.
Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» произошёл вечером 22 марта. В тот момент, когда зрители пришли на концерт группы «Пикник», злоумышленники открыли огонь.
По предварительным данным, погибли около 40 человек, ещё около 145 пострадали. Около 60 получивших ранения взрослых находятся в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, донорской крови для пострадавших достаточно.
Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию — 8-499-251-45-03.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.