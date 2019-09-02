Дамаск, 23 марта, 2024, 02:48 — ИА Регнум. В Сирии назвали теракт в «Крокусе» ответом на укрепление позиций России. «РИА Новости» 22 марта приводит слова депутата Мухаммеда Хейр аль-Аккама, который считает, что теракт в Подмосковье, совершенный сразу после победы Путина на президентских выборах, является ответом со стороны тех, кому эта победа нанесла урон.

Иван Шилов ИА Регнум

Политик уверен, что усиление позиций России «ущемляет интересы многих западных стран», в первую очередь США.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» произошёл вечером 22 марта. В тот момент, когда зрители пришли на концерт группы «Пикник», злоумышленники открыли огонь.

По предварительным данным, погибли около 40 человек, ещё около 145 пострадали. Около 60 получивших ранения взрослых находятся в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, донорской крови для пострадавших достаточно.

Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию — 8-499-251-45-03.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.