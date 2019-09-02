Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону школа № 75, построенная на территории молодого микрорайона Суворовский, примет 1 тыс. 340 учеников. Здесь сформировано 16 первых классов, уточнили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 сентября.

«Учебный год начинается в стенах новой школы, жизнь начинается с «чистого листа», это открывает большие возможности. Пусть учеба в этих стенах станет увлекательным путешествием в мир знаний, педагогам желаю прилежных и ответственных учеников», — сказал глава региона Василий Голубев.

Школа оснащена по последнему слову техники, в образовательном учреждении есть всё необходимое для занятий спортом, а также фото‑ и видеостудия, мини-типография. На базе школы будут работать спортивные секции и десятки дополнительных кружков.

ИА REGNUMА напоминает, что в Ростовской области в новом учебном году за парты сядут 420 тыс. учащихся, что на 7,5 тыс. больше, чем в прошлом учебном году. На Дону — почти 47 тыс. первоклассников.

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