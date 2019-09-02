Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области сегодня, 2 сентября, День знаний отмечают около 1 млн жителей. С праздником земляков поздравил донской губернатор Василий Голубев.

«Друзья, с Днем знаний вас! Важная дата для почти миллиона жителей Ростовской области — школьников, студентов, их педагогов и наставников. Пусть новый учебный год подарит радость открытий и творческих находок для всех, кто отправляется покорять новые вершины знаний!» — написал в своём микроблоге Instagram глава региона.

https://www.instagram.com/p/B13LRvJhDBv/

«Первый звонок прозвенел для учеников новой школы — в посёлке Янтарном открыли сегодня учебное заведение на 600 мест. В добрый путь школе, ее ученикам и педагогам!», — поделился событием Голубев.

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области сегодня, 2 сентября, открылись двери 2 тыс. 697 образовательных организаций региона. За парты сядут 420 тыс. учащихся. Из них — 47 тыс. первоклассников.