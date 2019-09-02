Москва, 2 сентября, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Задачи школы — образование детей и передача базовых знаний по предметам, а также нравственное воспитание. В это уверены 32% и 19% жителей России соответственно. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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При этом главные социальные задачи школы — не только образование и воспитание, но и расширение кругозора детей (48%), развитие аналитического мышления и умения рассуждать (41%), развитие талантов и индивидуальных способностей (39%).

По мнению 30% опрошенных, в школе уделяется недостаточно внимания развитию индивидуальных способностей детей. Такое же количество граждан (30%) отмечают недостаточное внимание школы на развитие у детей аналитического мышления и общего воспитания.

Опрос проведен 15−17 августа 2019 г. В опросе приняли участие 4800 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма расходов на подготовку ребенка к школе в среднем за последние два года выросла более чем в два раза — с 12 тыс. .745 руб. в 2017 году до 26 тыс. 986 руб. в 2019 году.

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