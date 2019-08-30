Москва, , 15:11 — REGNUMБолее половины жителей России (53%), у кого есть дети школьного возраста, выделят свободное время, чтобы проводить детей в школу в первый день учебного года. Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Школьная линейка (сс) ukrtor

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Почти треть родителей (30%) возьмут выходной или день за счёт отпуска. 23% отпросятся на несколько часов с работы, чтобы посетить торжественную линейку. 47% родителей не будут провожать ребенка в школу.

Самое большое число тех, кто собирается провожать ребенка в школу, — среди родителей первоклассников: 60% из них возьмут отпуск или отпросятся с работы на несколько часов (23%).

Опрос проведен 15 — 23 августа 2019 года в 415 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 500 родителей детей разного школьного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM , депутат Госдумы РФ Василий Власов (ЛДПР) предложил продлить каникулы для школьников до 1 октября.

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